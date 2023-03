Un JRPG original sur iOS, qui plus est basé sur la prestigieuse franchise des JRPG Persona d’Atlus ? On n’en rêvait pas vraiment, et pourtant, c’est fait : Le studio Perfect World Games annonce Persona 5: The Phantom X un jeu mobile prévu pour iOS et Android basé sur le lore du fantastique Persona 5 ! Si l’on en croit le studio (et le premier trailer !) le jeu reprendra l’esthétique ultra léchée du titre d’origine mais avec des contrôles bien évidemment adaptés pour nos iPhone. Le studio aurait collaboré avec Atlus pour la réalisation de ce projet, et l’on peut dire que le secret avait bien été gardé sachant qu’une version d’essai du jeu sera jouable en early access en Chine à partir du 29 mars prochain.



Au vu du premier trailer, il est déjà acquis que ce Persona 5: The Phantom X sera l’un des plus beaux jeux jamais vu sur mobile, en espérant que la bande musicale pop-jazzy du titre d’origine suive le même chemin. Vivement que l’on en sache plus sur le scénario et surtout le système de combat (au tour par tour), l’un des autres nombreux points forts du Persona 5 des versions consoles.