Depuis quelques mois, Apple a passé la surmultipliée pour augmenter rapidement le nombre de contenu de sa plateforme de streaming. Aux Etats-Unis, Apple TV+ pèse désormais entre 7 et 9% de Pdm, ce qui n’a plus rien de ridicule, et certaines de ses séries commencent à connaitre un réel engouement auprès du public. Mais justement, quelles sont les séries les plus populaires d’Apple TV+ ? JustWatch a fait ses petits calculs (visiblement à l’échelle mondiale), et les résultats prouvent que l’audace paye aussi, ce qui est vraiment de bon augure pour la « curation » des productions à venir.

Forcément, Ted Lasso domine la mêlée avec 27,1% des visionnages, mais la série avec Jason Sudeikis en vedette est suivie par une ouve nettement plus hermétique d’accès, le génial Severance (19,6%). Viennent ensuite The Morning Show (11,8%) et le très ambitieux Foundation (8,2%), ce qui prouve que les critiques (assez injustes) contre la série n’ont pas eu trop d’impact sur les choix des spectateurs. See et For All Mankind se tiennent au coude à coude à la 5ème et 6 ème place du classement (avec respectivement 8,2% et 7,9%), suivis par les excellents Black Bird (5.6%), Defending Jacob (5.4%), Slow Horses (4.9%) et Servant (4.2%). Voilà qui a tout de même une autre gueule que le top 10 de Netflix (non, je n’en parlerai pas ici, je ne veux pas saigner des yeux rien que d’y penser…). Et vous cher lecteur, quel est votre top 10 d’Apple TV+ ?