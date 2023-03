The Centennial Case: A Shijima Story est sans aucun doute l’un des tous meilleurs jeux FMV (Full Motion Video), l’un des plus originaux aussi dans ses mécaniques de gameplay (qui ont été d’ailleurs été encore améliorées au fil des mises à jour). Conçu et Réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V, Your Name, Les Enfants du Temps), produit par Junichi Ehera (NieR Automata) et scénarisé par Yasuhito Tachibana The Naked Director) au sein du studio h.a.n.d. Inc., The Centennial Case: A Shijima Story raconte l’histoire de l’autrice de romans policiers Haruka Kagami, qui va être emmenée à enquêter sur de mystérieux ossements déterrés près de la demeure familiale. Problème, la maison de famille est considérée comme maudite suite à la série de meurtres qui se s’est déroulée dans ses murs sur une période d’un siècle.



Outre son récit solide, The Centennial Case: A Shijima Story vaut aussi pour la qualité de ses dialogues, de son acting et de sa mise en scène, sans oublier une superbe BO. Après sa sortie sur consoles, le jeu est donc annoncé sur iOS et Android pour le printemps… mais seulement au Japon dans un premier temps. Connaissant la politique actuelle de Square Enix en terme de localisation, le titre devrait débarquer dans d’autres contrées d’ici quelques mois au plus tard.