Dimanche soir (19 mars), Apple et La Maison Blanche ont annoncé conjointement que le président Biden et la « première dame » Jill Biden rencontreraient le casting de « Ted Lasso » afin de discuter de l’importance de la santé mentale et du bien-être général. Dans un message diffusé sur Twitter, le président Biden a fait allusion à la série en affichant le panneau « Believe » juste au dessus de la porte d’entrée du bureau ovale (voir ci-dessous) ! Le Président et sa compagne connaissent le message de bienveillance de la série et ont même regardé certains épisodes rapporte l’Associated Press.

Ce lundi, Jason Sudeikis ainsi que d’autres membres du casting de Ted Lasso, tels que Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris ou bien encore James Lance, feront un détour par la Maison Blanche. Gageons que l’on disposera bientôt de quelques images de cette entrevue particulière entre l’entraineur Lasso et le clan Biden. Pour rappel, la troisième saison de la série, qui a remporté plusieurs Emmys, a commencé à être diffusée sur Apple TV+ depuis mercredi dernier.