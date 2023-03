8BitDo propose un nouveau firmware pour ses manettes sans fil qui ajoute le support officiel pour les iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Il était déjà possible de connecter les manettes sur iOS, iPadOS, macOS et tvOS, mais il fallait passer par le menu Accessibilité et faire une manipulation particulière. Ce n’est plus nécessaire.

Plusieurs manettes 8BitDo supportent officiellement les appareils Apple à partir de maintenant. On retrouve les modèles Ultimate Controller 2.4g, Pro 2, SN30 Pro Plus, SN30 Pro, SN30 Pro for Android et Lite SE. Il faut avoir au minimum iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS 13.2 et tvOS 16.3.

Pour installer le nouveau firmware, il faut installer l’outil de mise à jour sur Windows ou Mac (à cette adresse), connecter la manette via un port USB et laisser l’outil faire la mise à niveau. Une fois que c’est fini, il est possible de se connecter sans fil aux appareils Apple. À noter qu’il existe aussi une application sur l’App Store qui permet de changer les actions de chaque touche.

Il est possible d’acheter les manettes de 8BitDo sur Amazon. Les prix sont corrects, surtout si l’on compare avec des modèles d’autres marques. C’est aussi l’occasion de rappeler qu’iOS propose déjà le support officiel de la manette DualSense de la PlayStation 5 et celle pour les Xbox Series X/S.