Dire que Subway Surfers connaît un succès est un euphémisme. Le jeu mobile de Sybo a dépassé le cap des 4 milliards de téléchargements. Les téléchargements comprennent l’App Store pour iOS et le Google Play Store pour Android.

Il y a donc plus de 4 milliards de téléchargements pour Subway Surfers. En comparaison, le cap des 3 milliards avait été atteint en 2020. Le jeu a vu le jour il y a 11 ans maintenant.

Mathias Gredal Nørvig, patron de Sybo, a profité de la Game Developers Conference (GDC) 2023 pour annoncer le nouveau cap :

Après plus de dix ans de travail, nous sommes très fiers de l’équipe de Sybo qui a atteint la barre des 4 milliards de téléchargements et nous sommes reconnaissants à notre communauté mondiale de joueurs qui sont restés fidèles au jeu tout au long du chemin. 2022 a été une année charnière pour Subway Surfers puisqu’il a été désigné comme le jeu mobile le plus téléchargé, et cette année, nous prévoyons de donner aux fans de nouvelles façons de s’engager avec la licence.

Nous avons également le droit à quelques statistiques supplémentaires. Il y a 20 millions de joueurs actifs chaque jour et 150 millions chaque mois. Aussi, Sybo souligne que TikTok l’a bien aidé à garder sa popularité. En effet, il y a eu quelques vidéos virales sur le réseau social en lien avec le jeu, au point de cumuler plus de 31 millions de vues par mois. Concernant la chaîne YouTube, elle cumule 320 millions de vues.

We are so excited to announce that @subwaysurfers has surpassed 4 billion lifetime downloads!

Special thanks to our talented and hardworking team at #SYBO who've kept the game running for over a decade now!

Stay tuned for what’s next – we have so much more in store! pic.twitter.com/k6R82G2Rfr

— SYBO (@sybogames) March 20, 2023