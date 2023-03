Si l’on en croit un rapport de Display Supply Chain Consultants, les commandes de composants d’écran pour la production d‘iPhone 14 ont considérablement diminué par rapport à l’iPhone 13 sur la même période. Le rapport révèle en effet une baisse de 39 % des commandes d’écrans à destination de l’iPhone 14, avec une diminution de 23 % sur la période de mars à avril (2023). Cette baisse des commandes aurait des causes multifactorielle, comme des corrections de stocks, le contexte macroéconomiques, la pression inflationniste ou bien encore le ralentissement de la demande.

Les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max compenseraient en partie la baisse des commandes du côté de l’iPhone 14. Les commandes de dalles pour les modèles Pro surpasseraient celles des iPhone 13 Pro/Pro Max de 22 % et 23 % respectivement. Fait intéressant, le rapport montre également que l’iPhone 14 Plus a enregistré une augmentation de 59 % des livraisons d’écrans par rapport à l’iPhone 13 mini, ce qui est le signe d’une demande plus élevée pour ce nouveau modèle. L’un dans l’autre comme dirait le sage, il semble donc qu’Apple n’ait pas trop de soucis à se faire même si l’on ne se dirige pas vraiment vers un nouveau record de ventes d’iPhone.