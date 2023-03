Qui est le plus populaire : l’iPhone 13 mini ou l’iPhone 14 Plus ? Apple a abandonné son modèle mini avec les iPhone 14 pour proposer à la place un modèle beaucoup plus grand. Les résultats sont meilleurs cette année selon de nouvelles données.

Le cabinet Display Supply Chain Consultants (DSCC) révèle que les livraisons de l’iPhone 14 Plus de 6,1 pouces ont été supérieures de 59% à celles de l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces sur la même période en glissement annuel.

L’iPhone 14 Plus s’en sort donc mieux. Cependant, les ventes de ce modèle restent loin derrière d’autres téléphones de la gamme. Par exemple, l’iPhone 14 Pro représente 28% des livraisons de dalles, là où c’est 25% pour l’iPhone 14. De son côté, l’iPhone 14 Plus a une part de 11%.

Dans l’ensemble, les quatre iPhone 14 sont légèrement plus populaires que la gamme précédente, avec une augmentation de 2% du nombre d’expéditions d’écrans en glissement annuel à partir d’avril. Cela s’expliquerait notamment par les iPhone 14 Pro qui se vendent mieux que les iPhone 13 Pro. Cela vient compenser l’iPhone 14 qui se vend un peu moins bien que l’iPhone 13 en son temps.

Cette année, Apple doit sortir quatre modèles d’iPhone 15 et ce sera la même configuration que cette année : un modèle standard de 6,1 pouces, un modèle Plus de 6,7 pouces, un modèle Pro de 6,1 pouces et un modèle Pro Max (Ultra ?) de 6,7 pouces.