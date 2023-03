La saison 2 de Schmigadoon! débutera le 5 avril sur Apple TV+. En attendant la sortie, le service de streaming propose une featurette montrant quelques images.

Après avoir trouvé le grand amour dans la ville de Schmigadoon, la deuxième saison de Schmigadoon ! retrouvera Josh (Keegan-Michael Key) et Melissa (Cecily Strong) à Schmicago, le monde réimaginé des comédies musicales des années 60 et 70. La deuxième saison de la comédie comprendra de nouveaux numéros musicaux originaux du co-créateur, producteur exécutif et showrunner Cinco Paul, ainsi que des stars de retour, dont Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski et Aaron Tveit, tandis que Tituss Burgess et Patrick Page rejoindront l’équipe générale.

Il y aura six épisodes au total, avec les deux premiers qui seront disponibles le 5 avril. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi. La première saison est toujours disponible sur Apple TV+ si vous souhaitez la découvrir.

La série est co-créée par Cinco Paul et Ken Daurio, et produite par Universal Television. Cinco Paul est showrunner et a écrit toutes les chansons originales du programme. Lorne Michaels est producteur exécutif. Andrew Singer assure la production exécutive pour le compte de Broadway Video, Micah Frank étant co-producteur exécutif.