Les temps changent : Apple TV+ domine les nominations aux BAFTA 2023 avec notamment ses séries Slow Horses et Bad Sisters en tête de liste, et récolte un impressionnant total de 15 nominations dans les différentes catégories. On notera que c’est deux fois plus de nominations que lors des BAFTA 2022.

Le service de streaming d’Apple surpasse en nombre de nominations Sky Television et et le géant Disney +, ce qui confirme que le choix de la qualité sur la quantité a sans doute été le bon pour Apple TV+. Bad Sisters est nominée dans 5 catégories : Meilleure série dramatique, meilleur réalisateur, meilleur casting, Meilleur « Titles & Graphic Identity », et meilleur second rôle féminin pour Anne-Marie Duff ! 5 nominations, c’est aussi le score de l’excellente série Slow Horses ; Gary Oldman est ainsi nominé pour le Meilleur acteur de série, Jack Lowden pour le meilleur second rôle masculin et la série concoure aussi dans les catégories du meilleur montage, du meilleur son et de la meilleure musique originale (signée Daniel Pemberton et Mick Jagger).

The Essex Serpent récolte trois nominations (meilleurs costumes, meilleure « Production Design », et meilleur « Titles & Graphic Identity ») tandis que Pachinko est nominé dans la catégorie de la meilleure série internationale. Enfin, Taron Egerton sera opposé à Gary Oldman dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle dans Black Bird. Les gagnants des Bafta Television Craft Awards seront annoncés le 23 avril 2023. Pour rappel, les BAFTA récompensent essentiellement les productions et acteurs britanniques.