Apple TV+ fait une double annonce aujourd’hui en dévoilant la date de sortie pour sa prochaine série Platonic et en proposant les premières images du programme.

Platonic suit une paire platonique d’anciens meilleurs amis approchant de la quarantaine (Seth Rogen et Rose Byrne) qui se reconnectent après une longue séparation. L’amitié du duo devient dévorante et déstabilise leurs vies de manière hilarante. Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo et Andrew Lopez font également partie de la série.

Platonic aura le droit à 10 épisodes et fera ses débuts le 24 mai prochain sur Apple TV+. Ce sera un mercredi (alors que les nouveautés sortent généralement le vendredi) et il y aura les trois premiers épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode par semaine, à savoir chaque mercredi. Les épisodes durent en moyenne une demi-heure.

Nick Stoller et Francesca Delbanco sont les co-créateurs de la série. Ils sont également les réalisateurs et scénaristes. Le programme est produit par Sony Pictures Television, et Seth Rogen et Rose Byrne font aussi office de producteurs exécutifs.

Il n’y a pour le moment pas de bande-annonce. Elle devrait logiquement arriver d’ici quelques semaines, mais Apple TV+ ne donne pas une date exacte.