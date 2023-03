Apple TV+ propose aujourd’hui une bande-annonce pour Boom! Boom! The World vs. Boris Becker. Il s’agit de son prochain documentaire qui concerne le joueur de tennis Boris Becker.

Le documentaire en deux parties est l’œuvre de Alex Gibney et John Battsek. Les réalisateurs ont eu un accès privilégié à Boris Becker pendant plus de trois ans, jusqu’à la fin avril 2022, date à laquelle il a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir dissimulé des actifs et des prêts afin d’éviter de payer ses dettes. Le programme présente une série d’entretiens personnels avec le joueur de tennis, dont une conversation exclusive avec le champion la semaine de sa condamnation, ainsi qu’avec des membres de sa famille proche et des stars du tennis, dont John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander et Michael Stich.

Boom! Boom! The World vs. Boris Becker présente tous les aspects de l’homme qui est devenu une sensation du tennis après avoir remporté les championnats de Wimbledon à l’âge de 17 ans, et qui a ensuite gagné 49 titres en carrière, dont six tournois du Grand Chelem et une médaille d’or olympique, ainsi que sa vie personnelle très médiatisée et parfois tumultueuse.

Le documentaire sera disponible sur Apple TV+ le 7 avril. Les deux parties seront proposées à cette date.