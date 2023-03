En voilà une bonne nouvelle pour les joueurs iOS ! Le studio de développement Merteshka et l’éditeur HypeTrain Digital viennent d’annoncer conjointement que Black Book, un excellent RPG tactique de combat de cartes basé sur des mythes slaves, sera disponible sur iOS à partir du 21 avril. Le jeu est déjà disponible sur PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One et PS4 et l’on espère que la version mobile ne subira aucun downgrade (le style graphique du jeu incite à être positif). Le pitch du jeu est le suivant : « Une jeune fille nommée Vasilisa, destinée à devenir une sorcière, décide de renoncer à son destin et d’épouser sa bien-aimée, mais ce rêve se brise lorsque sa fiancée meurt dans des circonstances mystérieuses. Au nom de son amour perdu, Vasilisa cherche le Livre noir ; un artefact démoniaque, dit-on assez puissant pour accorder n’importe quel souhait à celui qui en découvre les 7 sceaux. Rejoignez Vasilisa dans ses aventures à travers la campagne russe, alors qu’elle résout les problèmes des gens ordinaires en affrontant les démons et en exécutant des exorcismes. »

La version iOS de Blackbook sera gratuite, avec un achat unique dans l’application permettant de déverrouiller le jeu complet. Cette version comprendra aussi le prologue et le mode Endless (sans fin). Les précommandes pour la version iOS sont désormais ouvertes sur l’App Store. Le prix du jeu (en achat in-app donc) est de 12 euros, à comparer aux 22 euros de la version console et PC. Cela commence a faire beaucoup de bons arguments pour un titre assez largement salué par la critique et les joueurs.