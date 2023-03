Le sud des États-Unis est touché par plusieurs tempêtes, de forts orages et des tornades depuis quelques jours. 26 personnes sont mortes selon les autorités américaines. Apple a décidé de faire un don pour aider.

Comme souvent, c’est Tim Cook qui annonce qu’Apple fera un don. Le patron d’Apple a choisi de faire l’annonce sur Twitter. Il indique : « Nous sommes de tout cœur avec les personnes et les communautés touchées par les violentes tempêtes qui ont frappé le sud. Apple fera un don pour soutenir les secours et équipes gérant la reconstruction », a tweeté le dirigeant. Il ne précise pas le montant du don.

Our hearts go out to the people and communities affected by severe storms across the South. Apple will be donating to relief and recovery efforts.

