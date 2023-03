HoYoverse, le studio à l’origine de l’ultra populaire Genshin Impact (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), a confirmé lors d’une conférence de présentation que son prochain titre, le RPG spatial au tour par tour Honkai Star Rail, sera disponible dès le 26 avril prochain sur les plateformes iOS, Android et PC, les versions PS5 et PS4 étant prévues plus tard. Les joueurs peuvent déjà précommander le jeu sur l’App Store pour iOS, (idem sur Google Play) et le lister sur l’Epic Games Store (PC). Les joueurs qui auront précommandé le jeu sur mobile gagneront 20 Pass du Star Rail ainsi que le personnage 4 étoiles Serval.

Qu’HoYoverse privilégie le mobile aux pourtant populaires consoles PlayStation n’est pas une surprise en soi tant Genshin Impact a réalisé un énorme carton sur les smartphones, la version iOS étant d’ailleurs la plus rentable pour le studio (comme souvent d’ailleurs). Honkai Star Rail est un JRPG au style manga caractéristique des précédentes productions d’HoYoverse, si ce n’est que la fantasy laisse ici la place à un space opera avec des combats au tour par tour et que les joueurs dirigent une équipe de Valkyries (des combattantes aussi sexy que létales). On note aussi la direction artistique cell shading très maitrisée ainsi que la grande qualité technique du titre (60 fps garanti), et l’on sait déjà après Genshin Impact que l’on aura droit au même niveau de réalisation globale sur nos iPhone.