Ted Lasso saison 3 a démarré tambour battant sur Apple TV+ et la série est de nouveau dans le top 5 des programmes les plus suivis aux Etats-Unis. Comme il faut battre le fer tant qu’il est chaud, Apple a diffusé une featurette dans laquelle le cast de la série (Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Juno Temple, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Jeremy Swift, etc.) se plie à la traditionnelle campagne de promo. Le plus intéressant ici n’est pas tant ce que disent les acteurs (quoique…) mais bien les séquences de la saison 3 qui parsèment cette featurette et qui livrent mine de rien leur gros lot de spoilers. Sachez donc que si vous voulez préserver la surprise de la découverte, il vaudra mieux ne PAS regarder cette séquence vidéo.

Les deux premiers épisodes de la saison 3 de Ted Lasso sont disponibles sur Apple TV+. Le prochain épisode sera disponible mercredi prochain, ce qui est une première pour la plateforme (les nouveautés et les épisodes sortent généralement le vendredi).