Selon un rapport récent de Counterpoint Research, l’iPhone 13 est le modèle de smartphone qui s’est le plus vendu en Chine en 2022, capturant 6,6% de part de marché sur l’année (et 37 % de Pdm des ventes d’iPhone en Chine sur la même période). Il s’agit d’une amélioration significative de la Pdm de ce modèle, qui culminait à 2,3 % de Pdm en 2021. De plus, et pour la première fois, trois modèles d’iPhone différents ont pris les trois premières places du classement des ventes en Chine. L’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro suivent ainsi l’iPhone 13 dans la liste des smartphones les plus vendus dans le pays. Ces trois iPhones représentent 60 % des ventes d’iPhone en Chine en 2022.

Apple a aussi contribué à plus de 10 % du volume des ventes de smartphones en Chine (toujours en 2022). Malgré le prix élevé d’iPhone « anciens » par rapport aux modèles locaux, les variantes Pro d’Apple sont entrées dans le top 10 pour la première fois. Cependant, Apple ferait face à une concurrence plus rude en 2023 et sa part de marché devrait logiquement diminuer. Au global, les consommateurs chinois ont acheté 980 modèles de smartphones, Honor étant l’autre grand gagnant du classement avec Apple.