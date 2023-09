Le lancement de l’iPhone 15 a eu un impact plus que significatif sur le marché chinois, au point d’annihiler les préoccupations antérieures concernant la concurrence accrue de Huawei ou bien encore les restrictions gouvernementales sur l’utilisation de l’iPhone dans les administrations. Le site officiel d’Apple en Chine continentale a ainsi connu des problèmes techniques dus à un trafic excessif peu après le lancement de l’iPhone 15, ce qui a mécaniquement entraîné une augmentation des ventes sur d’autres canaux de distribution tels Tmall et JD.com.

Le volume de précommandes de la gamme d’iPhone 15 a battu tous les records sur ces deux plateformes. Tmall a ainsi rapporté que le lot initial d’unités d’iPhone 15 Pro et Pro Max disponibles en précommande s’était écoulé en moins de 60 secondes ! Ces précos hors normes ont nécessité des demandes successives de réapprovisionnements auprès d’Apple, et ce plusieurs fois en moins d’une demi-heure !

JD.com de son côté a enregistré plus de 3 millions de précommandes pour les quatre modèles d’iPhone 15, ce modèle dominant la catégorie des smartphones premium sur la plateforme de vente. Meituan et Ele.me ont constaté un engouement similaire. Les iPhone 15, et surtout les modèles Pro, semblent donc destinés à connaitre un énorme succès en Chine, tout au mois durant la période de lancement…