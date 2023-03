Apple aurait fait l’acquisition de la startup WaveOne, qui jusqu’ici travaillait sur des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) permettant de compresser des vidéos avec le moins de pertes possibles. Bien qu’Apple n’ait pas confirmé l’achat, le site web de WaveOne a été supprimé en janvier et plusieurs anciens employés de l’entreprise travaillent désormais dans les équipes de machine learning d’Apple. La technologie de WaveOne permet de compresser les fichiers vidéo jusqu’à 50 % en donnant la priorité aux éléments importants d’une scène et en utilisant la détection de scènes et d’objets via l’IA. Cette technologie est indépendante du hardware et peut s’adapter aux connexions instables.

L’acquisition de WaveOne par Apple servira peut-être à améliorer l’efficacité du streaming vidéo, permettant ainsi à des services comme Apple TV+ de fournir des résolutions et des fréquences d’images plus élevées. YouTube avait déjà apporté des améliorations similaires à sa technologie de compression vidéo en utilisant un algorithme d’apprentissage automatique capable de réduire drastiquement la quantité de données que le service doit diffuser. Juste avant le rachat supposé d’Apple, WaveOne avait levé 9 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Khosla Ventures, Vela Partners, Incubate Fund, Omega Venture Partners ou bien encore Blue Ivy.