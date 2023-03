Disponible dans l’App Store depuis le 18 octobre, Marvel Snap (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) réalise un monumental carton sur iOS et Android. Le jeu de deck building et de stratégie avait été téléchargé 5,3 millions de fois lors la semaine post lancement, générant ainsi des revenus de 2 millions de dollars. Un mois plus tard, Marvel Snap atteignait 12 millions de téléchargements pour 12 millions de recettes, et au mois de janvier, le jeu passait la barre des 14 millions de téléchargements et des 30 millions de dollars. Actuellement, Marvel Snap a déjà dépassé les 50 millions de dollars de revenus, les recettes journalières du titre étant évaluées à 384.000 dollars (sans oublier 38 000 téléchargements/jour) !

Sans surprise, le chiffre d’affaires de la version iOS, à 28 millions de dollars, s’avère largement supérieur aux 22,3 millions de dollars de la version Android. La tendance est inverse pour le nombre de téléchargements (12,7 millions de téléchargements pour Android contre 5,4 millions pour iOS). La machine à cash est donc enclenchée, et le studio Second Dinner compte bien affoler encore les chiffres avec le lancement d’une boutique en ligne pour les items du jeu (or), ce qui permettra d’éviter la commission d’Apple et de Google. Outre une mécanique de jeu vraiment bien pensée, l’ajout très régulier de nouvelles saisons (blindées de nouveautés) explique aussi cette montée en puissance : le lancement de la saison Ant-Man a ainsi généré 800 000 dollars de revenus… en une seule journée (le 7 février dernier).