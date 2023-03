Le logiciel de dessin assisté par ordinateur AutoCAD se met à jour avec son édition 2024 et prend en charge nativement les Mac Apple Silicon, à savoir les modèles avec les puces M1 et M2.

Ce support des Mac Apple Silicon est notable puisque cela a un impact positif sur les performances. En effet, le logiciel tourne désormais nativement, au lieu de s’appuyer sur Rosetta 2 d’Apple pour faire tourner la version Intel. Selon Autodesk, qui édite l’outil, ce support permet de doubler les performances par rapport à l’édition 2023. Autant dire que c’est un point plus que positif.

D’autre part, la consommation d’énergie est moindre grâce au support natif, ce qui va être surtout positif pour les personnes qui utilisent AutoCAD sur un MacBook.

« AutoCAD pour Mac 2024 et AutoCAD LT pour Mac 2024 offrent d’incroyables améliorations de performances grâce à la possibilité d’exécuter AutoCAD en mode natif sur Apple Silicon », déclare Dania El Hassan, directrice de la gestion des produits AutoCAD chez Autodesk. « Il est passionnant de voir comment les clients peuvent désormais tirer pleinement parti du matériel le plus récent et des puces de la série M pour travailler plus rapidement ».

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, il y a l’importation de balises, l’assistance au balisage, le placement de blocs intelligents, les mises à jour de traces et plus encore.

AutoCAD for Mac 2024 est disponible dès maintenant. Le prix est de 288€/mois ou 2 322€/an. Pour sa part, AutoCAD LT coûte 72€/mois ou 552€/an.