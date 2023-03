Un très grand jeu de Tycoon s’apprête à débarquer sur nos iPhone (et iPad). L’incontournable Sid Meier’s Railroads! est un jeu de gestion d’empire ferroviaire avec bien sûr énormément de paramètres à gérer. Feral Interactive (une fois encore) s’est chargé du portage sur iOS/iPadOS, et annonce une interface totalement repensée pour le tactile, ce qui est la moindre des choses. Le classique de Sid Meier (à qui l’on doit le monumental Civilization) sera proposé avec 16 scénarios et 40 modèles de locomotives, soit l’équivalent de la version PC. Ceux qui se sentent une âme de mogul industriel trouveront sans doute là de quoi étancher leur soif de pouvoir économique…

Sid Meier’s Railroads! est en précommande sur l’App Store et sera disponible le 5 avril prochain au prix de 14,99 euros. Attention à bien prévoir la place disponible sur votre appareil puisque le jeu nécessite 1,6 Go d’espace de stockage sur iPhone aussi bien que sur iPad. A noter enfin que Sid Meier’s Railroads! est déjà présent sur macOS via le Mac App Store (macOS 10.14 minimum), et bien entendu sur PC.