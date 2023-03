Si l’on en croit une source que l’on espère bien informée, les prochains iPhone 15 Pro et Pro Max seront équipés d’un microprocesseur basse consommation qui permettra à certaines fonctionnalités, telles que les nouveaux boutons capacitifs à semi-conducteurs, de rester actives même lorsque le mobile est éteint. Le nouveau processeur basse conso remplacera le mode ultra-basse énergie d’iOS, qui permet notamment de localiser l’iPhone via Find My (Localiser) jusqu’à 24 heures après l’arrêt du mobile ou l’épuisement de la batterie. Ce même microprocesseur permettra aussi d’utiliser la fonction Apple Pay Express (là encore y compris lorsque l’iPhone est éteint) et « alimentera » également les nouveaux boutons « tactiles » à semi-conducteurs qui sont actuellement en phase de test avec et sans retour Taptic Engine.

Toujours selon la même source, Apple testerait actuellement deux versions du bouton de volume unifié. Une version permettrait de régler le volume plus rapidement en fonction de la force de pression du doigt tandis que l’autre version permettrait de modifier le volume en glissant le doigt de haut en bas. L’iPhone 15 Pro est bien parti pour être riche en nouveautés aussi bien software que hardware.