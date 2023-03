Et de deux ! Après la saison 3 de Ted Lasso, The Big Door Prize est donc la seconde série Apple TV+ dont le lancement a été programmé un mercredi. Généralement, les nouveautés du service de streaming apparaissent un vendredi, mais il semble qu’Apple souhaite désormais ventiler ses sorties tout au long de la semaine. Les trois premiers épisodes de The Big Door Prize sont immédiatement disponibles sur Apple TV+

Cette nouvelle série, qui est basée sur le roman éponyme de M.O. Walsh, raconte l’histoire d’une petite ville qui change à jamais lorsqu’une mystérieuse machine apparaît, cette dernière promettant de révéler le véritable potentiel de vie de chacun des habitants. Dusty Hubbard, un père de famille et professeur de lycée apparemment satisfait et joyeux, s’aperçoit que tout le monde autour de lui réévalue ses choix de vie et ses ambitions grâce à la machine Morpho, au point qu’il finit par se demander lui-même s’il est vraiment aussi heureux qu’il le pense.

Le casting comprend Chris O’Dowd, Gabrielle Dennis, Ally Maki, Josh Segarra, Damon Gupton, Crystal Fox, Djouliet Amara et Sammy Fourlas.