Apple lève le voile sur une nouvelle édition des écouteurs Beats Flex, suite à une collaboration avec l’artiste graphique Verdy et le projet Girls Don’t Cry, basé à Tokyo.

Nouvelle édition des Beats Flex

Les écouteurs à proprement parler sont identiques à ceux déjà commercialisés par Apple. La différence concerne l’apparence avec les Beats Flex et le câble qui sont bleus. On retrouve aussi une breloque en forme de cœur détachable sur le câble, ainsi que l’inscription Girls Don’t Cry.

« Je suis très heureux de travailler sur les écouteurs Beats Flex car c’est le style préféré de ma femme », a déclaré Verdy. « Nous avons déjà réalisé une version pour les amis et la famille par le passé, et je suis donc très heureux de présenter cette version spéciale au public ». Il y a une publicité pour l’occasion, avec le mannequin Jasmine Daniels et la musique Something I Need de Koteri.

Voici les points forts des écouteurs selon Apple :

Écouteurs magnétiques avec Lecture/Mise en pause automatique

Système acoustique personnalisé offrant un son d’exception, avec des basses précises et une faible distorsion

Micro intégré avec réduction du bruit du vent pour une plus grande clarté vocale

Jusqu’à 12 heures d’écoute

Confort optimal tout au long de la journée grâce au câble Flex-Form et aux quatre tailles d’embout disponibles

Puce W1 d’Apple pour une connectivité parfaite

Fonctionnalité Partage audio pour partager sans fil votre musique avec un autre casque ou une autre paire d’écouteurs Beats ou AirPods

Une charge Fast Fuel de 10 minutes offre 1,5 heure d’écoute

Technologie Bluetooth classe 1 pour une plus grande portée et un risque de perte de connexion moindre

Commandes de volume intégrées à l’appareil, commandes de changement de piste et d’appels sur le côté gauche du tour de cou

Bouton d’alimentation sur le côté droit du tour de cou

Suivez à la trace vos Beats Flex avec Localiser

Cette édition des Beats Flex sera disponible dès le 1er avril sur girlsdontcryshop.com. La disponible semble réservée aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Le prix est de 69,99$, soit le même tarif que les écouteurs standards.