Dans Terra Nil (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), l’objectif est strictement inverse à celui d’un city-builder classique : ici, il ne sera pas question de bâtir une ville remplie de béton et de routes, mais au contraire de faire en sorte que la nature retrouve toute sa place. Le joueur devra ainsi irriguer et purifier les sols, créer des plantes, gérer le recyclage et in fine permettre l’émergence de forêts, de plaines et de vastes étendues sauvages. La réalisation générale est de très bonne facture pour ce type de jeu, avec des environnements peints à la main et une bande sonore particulièrement soignée.

Presque logiquement, une partie des bénéfices du jeu (sur la version Steam) sera reversée à l’Endangered Wildlife Trust, une association qui lutte pour la préservation des espèces animales. Si Terra Nil a donc des visées écolo, les mécaniques de cet anti-city builder sont en revanche très proches… du city builder, avec une foultitude de paramètres à gérer, de l' »écotechnologie », et une forte dose de planification. A noter que les différents terrains où intervenir sont générés de façon procédurale, ce qui garantit sans aucun doute une grande durée de vie.

Ce chouette titre édité par Devolver et développé par le studio Free Lives est disponible dans l’App Store… mais uniquement pour les abonnés Netflix.