Si l’on en croit le site d’info sud-coréen The Elec, le fabricant d’écran BOE envisagerait de construire une usine de composants d’affichage à Bac Ninh, dans le nord du Vietnam. Des sources proches de la supply chain auraient confirmé que ce nouveau site produira des modules d’affichage de petite et moyenne taille pour des dalles OLED ou LCD, modules principalement destinés à de futurs produits Apple (et bien sûr à l’iPhone). L’objectif de ce projet de construction est de répondre aux besoins d’Apple en composants d’affichage. On notera d’ailleurs qu’Apple est ici le donneur d’ordre : la firme de Cupertino aurait demandé directement à BOE d’augmenter ses capacités de production. L’usine BOE de Bac Ninh devrait être achevée et mise en service en 2025.

Cette nouvelle usine permettra aussi à Apple d’optimiser la supply chain des écrans OLED à destination des iPhone. À court terme, BOE fournira principalement des écrans OLED pour l’iPhone SE4, qui passerait pour la première fois sur cette technologie de dalle l’année prochaine. En revanche, le fournisseur ne serait pas en charge de la production de dalles pour l’iPhone 15, contrairement à ce qu’affirmaient de précédentes rumeurs.