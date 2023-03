Human: Fall Flat fait partie de cette liste de jeux dont le gameplay est essentiellement basé sur un moteur physique de type ragdoll (qui simule notamment la pesanteur et la façon dot les objets réagissent en chutant au sol). Dans le jeu du studio 505 Games, chaque niveau est uns sorte de puzzle physique dont le joueur va devoir s’extraire, et bien sûr, le personnage du joueur (customisable) va se retrouver dans les situations et les positions les plus cocasses assez rapidement.



A 4 joueurs en ligne, c’est encore plus drôle, et encore plus compliqué sachant qu’il faut à la fois se battre contre le moteur physique et contre les joueurs adverses. A noter que la plupart des niveaux sont très thématiques (manoirs, châteaux, cités aztèques, montagnes enneigées, mondes nocturnes étranges ou sites industriels) et ont été évidemment pensés pour tordre le personnage du joueur dans tous les sens possibles et imaginables.

Human: Fall Flat est un bijou de platformer drolatique, et son clone Human: Fall Flat+ disponible sur Apple Arcade ne l’est pas moins. A se procurer de toute urgence…