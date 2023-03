Apple TV + s’associe à Universal Television et Broadway Video pour produire une série basée sur la vie de Lou Gehrig, un joueur de baseball connu sous le nom de Iron Horse. La série, intitulée « The Luckyest Man », s’inspire de l’ouvrage « Luckiest Man: The Life and Death of Lou Gehrig » de l’auteur Jonathan Eig. Le script sera d’ailleurs co-écrit par Eig et Dan Kay, les deux hommes étant aussi showrunner de la série. L’épisode pilote sera réalisé par Peter Farrelly (The Greatest Beer Run Ever sur Apple TV+) et la série sera produite par Michael Uslan, David Uslan, Charles Wessler, Lorne Michaels et Eddie Michaels.

Lou Gehrig était un joueur de premier plan qui a joué pour les Yankees de New York durant 17 saisons, gagnant le surnom de « Iron Horse » pour ses 2 130 matchs consécutifs. Il a pris sa retraite en 1939 après avoir reçu un diagnostic de SLA, qui est maintenant communément appelée « maladie de Lou Gehrig ». La série doit son titre au discours de retraite emblématique de Gehrig, dans lequel il déclaré être « l’homme le plus chanceux sur la surface de cette terre ».