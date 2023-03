De Billas Lux, un joaillier spécialisé, a suscité le buzz parmi les collectionneurs de montres en introduisant un modèle Apple Watch Ultra personnalisé avec un boîtier en titane bleu anodisé. La couronne numérique et le bouton Action ont été respectivement anodisés en or et en bleu, et le boitier est livré avec un bracelet à maillons plaqué or.



Le joaillier basé en Arizona peut créer une variété de couleurs uniques pour les amateurs d’Apple Watch Ultra, mais la finition « noir » n’est pas encore disponible alors qu’elle est de loin la plus demandée. Ces Apple Watch Ultra personnalisés sont proposées à la vente à partir de 1 499 dollars, et 700 dollars supplémentaires pour la finition ultra-premium. Ces tarifs ne comprennent pas naturellement le prix de l’Apple Watch elle-même (plus de 900 euros tout de même).

De Billas Lux réfléchit déjà à élargir la gamme d’options de personnalisation pour les amateurs/collectionneurs de montres qui veulent quelque chose d’unique et de plus personnalisé que ce qu’Apple propose actuellement. L’Apple Watch Ultra est disponible à la vente sur Amazon au prix de 951 euros.