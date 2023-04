Apple TV+ et Imagine Entertainment avaient signé un accord en 2021 permettant à la plateforme de streaming d’avoir en premier les nouveaux contenus de la société de production de Ron Howard et Brian Grazer. Mais Apple a perdu cet accord, c’est Amazon qui l’a récupéré.

« Brian, Ron et moi-même, ainsi que toute l’équipe d’Imagine, y compris Karen Lunder, présidente d’Imagine Features, et Sara Bernstein, présidente d’Imagine Documentaries, sommes ravis d’avoir un foyer chez Amazon et de poursuivre notre désir commun de faire des films à grand spectacle qui inspirent, élèvent et divertissent le public », a déclaré Justin Wilkes, président d’Imagine Entertainment, dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter.

Imagine Entertainment est depuis longtemps l’un des plus grands noms d’Hollywood, détenant l’un des contrats les plus riches de la ville avec Universal pendant des décennies avant de passer à des accords avec des plateformes de streaming.

« Qu’il s’agisse d’un drame captivant comme Thirteen Lives ou d’un documentaire poignant comme Lucy and Desi, l’équipe d’Imagine Entertainment a un don incroyable pour raconter des histoires », a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon et de MGM Studios.

Imagine Entertainment a produit des contenus pour Apple TV+ tels que Louis Armstrong’s Black & Blues, un documentaire sur Louis Armstrong.