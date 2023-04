Suite directe du fabuleux Six Ages: Ride Like the Wind (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad) qui était déjà le successeur spirituel du cultissime King of the Dragon Pass (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad) sorti à l’origine sur Amiga, Six Age : Lights Going Out s’annonce sur iOS, iPadOS, macOS et sur les PC Windows (non pas sur Android). Tous ces jeux sont des hybrides qui mixent du gameplay à choix multiple façon « Ce Livre dont vous êtes le héros » à un gros aspects RPG et à de la stratégie/diplomatie. L’arbre de choix est à chaque fois gigantesque et chacune des décisions du joueur aura une incidence sur la suite de l’histoire.

A noter que comme son prédécesseur, Six Age 2 se déroule toujours dans le monde de Glorantha. Pour information, Glorantha est un lore imaginaire et mythologique imaginé par l’Américain Greg Stafford qui a notamment servi de cadre au célèbre RPG RuneQuest et à un formidable jeu de stratégie de Sandy Petersen (Glorantha : la guerre des dieux). Six Age : Lights Going Out sera disponible au téléchargement durant l’été prochain.