Apple serait sans doute bien avisé de ne pas totalement laisser tomber l’iPhone pliable, car si l’on en croit une étude de Counterpoint, les consommateurs américains seraient déjà fin prêts pour un mobile pliable signé Apple. Plus fort encore, 39% des personnes intéressées par l’achat de ce type d’appareil jugent qu’Apple est leur fabricant de smartphone pliable préféré… alors même que la firme de Cupertino se tient encore loin de ce marché ! A noter toutefois que 46% des acheteurs potentiels de smartphones pliables privilégient la marque Samsung, ce qui est ici logique puisque le géant sud-coréen propose déjà deux gammes d’appareils pliables. Toujours selon cette étude, les ventes de cet iPhone pliable pourraient potentiellement dépasser les ventes des Galaxy Fold de Samsung lors du Q4 (comme pour l’iPhone classique en somme).

Ces chiffres sont d’autant plus intéressants pour Apple que sur l’ensemble des personnes interrogées (aux Etats-Unis toujours), 28% se disent très intéressées par l’achat d’un smartphone pliable et 16% se disent assez intéressées (pour 27% encore, ce choix n’est « pas certain »). Et vous chers lecteurs, seriez-vous « intéressés » par l’achat d’un iPhone pliable, ou pas du tout ?