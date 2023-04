Si l’on en croit l’analyste David Naranjo de Display Supply Chain Consultants, les prochains modèles d’iPhone 17 (Pro et non-Pro donc) disposeront d’écrans en oxyde polycristallin à basse température (LTPO). L’essor de la technologie LTPO est principalement dû à une forte demande pour les taux de rafraîchissement plus élevés et les écrans toujours allumés (« Always On »), ce type de dalle étant beaucoup moins énergivore que les écrans LCD ou AMOLED conventionnels. Pour rappel, Apple a adopté le LTPO pour la première fois dans ses iPhone 13 Pro et Pro Max (2021), ce qui a permis la mise en place du système d’affichage ProMotion.

Grâce à la technologie LTPO, l’iPhone peut ainsi passer d’un taux de rafraîchissement aussi bas que 10 Hz à un taux maximum de 120 Hz , voire de seulement 1 Hz pour l’affichage « Always On » sur l’iPhone 14 Pro. Idem pour l’Apple Watch Series 5 et les modèles ultérieurs, qui peuvent eux aussi descendre à 1 Hz. au delà des aspects strictement techniques, la raison pour laquelle toute la gamme d’iPhone 17 passerait au LPTO serait principalement économique : la production de ce type de dalle coûterait aujourd’hui bien moins cher qu’il y a quelques années, et ce coût aura sans doute encore diminué en 2025, l’année de lancement de l’iPhone 17.