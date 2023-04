C’est un constat récurrent : après une séquence de nettoyage de fichiers bien contraignante, nos Mac se garnissent à nouveau et rapidement d’une masse monumentale de données qui très vite pénaliseront le fonctionnement même de la machine. C’est d’ailleurs un peu le prix à payer lorsqu’on ne dispose pas d’un outil de nettoyage de fichier efficace voire lorsqu’on effectue ce nettoyage « à la mano » : l’utilisateur n’a plus du tout envie d’y retourner avant qu’à nouveau les problèmes n’apparaissent (espace de stockage insuffisant, démarrage de l’ordinateur ultra lent, etc.). BuhoCleaner résout ce dilemme ; cet outil de nettoyage est aussi simple à utiliser qu’il est complet et efficace, encore plus complet d’ailleurs dans son ultime version 1.9.0.

Mais qu’est-ce que BuhoCleaner ? C’est un logiciel de nettoyage de fichier conçu pour optimiser sa tâche, à savoir déjà une présélection des fichiers dont on souhaitera ses débarrasser en priorité (souvent les très gros fichiers/programmes inutilisés comme des vidéos 4K inavouables, des jeux médiocres, finis ou plus joués depuis l’antiquité, des applications lourdes mais qui n’ont pas été ouvertes depuis 1845, etc. On notera que logiciel s’avère parfaitement capable de dénicher les fichiers inutilisés (y compris certains fichiers de démarrage ou de cache). Et tout cela avec une extrême simplicité (souvent pas plus de deux ou trois clics) et une extrême efficacité (quelques secondes à peine pour le scan du disque dur). Ce sont ainsi des gigaoctets de données qui désertent votre Mac et laissent place nette.

De nouvelles fonctionnalités dans la version 1.9:

La version 1.9.0 améliore encore un outil qui ne semblait pourtant manquer de rien. Le plus gros changement est à mettre à l’actif du Compact Mode qui permet d’afficher seulement ce dont on aura besoin dans la barre de menu du Mac. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner de manière flexible l’affichage de l’état du Mac dans la barre de menus, comme la charge/température du processeur, la RAM, le réseau, etc. Idéal aussi pour les propriétaires des derniers Mac avec une encoche., qui peuvent se faire une barre de menu à la carte.



Choix des éléments à afficher



Affichage classique des éléments



Mode compacte activé

La mise à jour de BuhoCleaner permet aussi aux utilisateurs de tirer pleinement parti de la fonction de désinstallation d’applications, cette dernière ayant été largement repensée (voir comment désinstaller une app). L’interface est désormais optimisée, et il est nettement plus facile d’accéder aux fonction de filtrage et de sélection d’applications.

Les fonctions de nettoyage rapide et de détection des doublons ont été largement améliorés avec des gains notables d’après nos tests.



Les utilisateurs de la V 1.9.0 dispose aussi désormais d’un Toolkit qui permet d’accéder au même endroit aux fonctions de scan du disque dur (Disk Space Analyzer), de destruction de fichiers sécurisés ou carrément chiffrés (Secure File Shredder), de libération de la RAM (Free Up RAM), du réindexage de la Recherche (Reindex Spotlight) ou bien encore de vidage de cache DNS.

Enfin, impossible de ne pas notifier ici que nous utilisons nous-même ce logiciel sur nos bécanes, et que nous n’avons pas grand chose à en dire de plus si ce n’est que cet outil tourne vraiment comme une horloge et fait parfaitement ce pour quoi il a été conçu (tout en simplicité en plus).

Une réduction pour nos lecteurs

BuhoCleaner est actuellement en promo à 19,99€ au lieu de 29,99€ ! Et spécialement pour les lecteurs d’iPhoneAddict, vous pouvez obtenir 20% de réduction supplémentaire avec les code IAD23FR04 (soit 14,99€ seulement pour une licence à vie !). Ce code de réduction s’applique également au plan famille qui passera à 22,49€ au lieu de 45,99€ et le plan Business à 37,49€ au lieu de 71,99€. Il est peut-être temps d’en profiter…

[Sponso]