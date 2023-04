Carpool Karaoke va faire son retour sur Apple TV+, avec le service de streaming qui annonce de nouveaux épisodes et le casting de la nouvelle édition.

Les invités de la nouvelle édition de Carpool Karaoke sont :

Alanis Morissette et Cara Delevingne

Cedric the Entertainer et Sheryl Lee Ralph

Lea Michele et Darren Criss

Alison Brie et Danny Pudi

Yungblud et Avril Lavigne

Casting de la série The Afterparty

Casting de la série Girls5eva

Casting de la série Ghosts

Il y aura donc huit épisodes au total avec la nouvelle fournée. Apple TV+ reste toutefois vague sur la disponibilité en évoquant la date du 23 juin. Peut-on s’attendre à avoir tous les nouveaux épisodes à cette date ? Ou le service de streaming en proposera-t-il un à cette date, puis un nouveau chaque semaine ?

Pour rappel, Carpool Karaoke était au départ une séquence de l’émission The Late Late Show avec James Corden. L’animateur était dans une voiture avec un chanteur ou une chanteuse pour faire une interview et chanter. Le concept a connu un important succès et il y a ensuite eu le spin-off sur Apple TV+. Pour le coup, le spin-off ne se limite plus aux artistes musicaux et les célébrités présentes ne restent pas forcément dans la voiture du début à la fin, elles peuvent faire des activités. Et James Corden n’est plus là, les célébrités se débrouillent toutes seules.