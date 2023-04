Apple prévient que les utilisateurs avec d’anciennes versions d’iOS, macOS, watchOS et tvOS vont perdre l’accès aux différents services de l’entreprise, à l’exception d’iCloud. Ce sera une réalité dès le début du mois de mai, selon le leaker Fudge.

Dans un document interne, Apple a indiqué que les utilisateurs ne pourront plus accéder à ses services sur ces versions :

iOS 11 jusqu’à iOS 11.2.6

macOS High Sierra 10.13 jusqu’à macOS 10.3.3

watchOS 4 jusqu’à watchOS 4.2.3

tvOS 11 jusqu’à tvOS 11.2.6

Les utilisateurs qui ont ces versions des systèmes d’exploitation recevront une notification les invitant à mettre à jour leurs appareils. « Certaines anciennes versions du logiciel de vos appareils ne prendront plus en charge les services Apple tels que l’App Store, Siri et Plans. Mettez à jour votre logiciel vers la dernière version disponible pour continuer à profiter de ces services », précise Apple sur son site.

Apple n’a pas expliqué pourquoi la plupart de ses services cesseront de fonctionner avec ces anciennes versions logicielles, sorties entre fin 2017 et début 2018, mais la démarche ne concernera qu’un petit pourcentage d’utilisateurs. À la mi-février, Apple a déclaré que seuls 13% des iPhone fonctionnaient avec iOS 14 ou une version plus ancienne. De plus, un appareil éligible à iOS 11 peut installer iOS 12, voire une version plus récente selon les cas.

Il existe plusieurs services, dont Apple Music, App Store, Apple Arcade, Apple TV+, Plans et Apple Fitness+ pour ne citer qu’eux.