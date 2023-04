Apple a récemment proposé iOS 16.4 et macOS 13.3 au téléchargement, et ces mises à jour posent un problème avec les fonctionnalités Commande universelle (Universal Control) et Handoff pour plusieurs utilisateurs.

Des soucis avec iOS 16.4 et macOS 13.3

Commande universelle est une fonctionnalité qui permet de contrôler plusieurs iPad et Mac à l’aide d’une seule souris, d’un seul clavier et d’un seul trackpad. Vous pouvez déplacer le curseur d’un appareil à l’autre en toute simplicité. iCloud détermine le positionnement en fonction de l’activité du curseur. Cela s’appuie sur la technologie Handoff d’Apple, qui permet de commencer à travailler sur un appareil, puis de passer à un autre appareil situé à proximité.

Tout cela fonctionnait bien avant la sortie d’iOS 16.4 et de macOS 13.3. Mais plusieurs utilisateurs sur les forums d’Apple notent qu’il y a maintenant des soucis. « iOS 16.4 et macOS Ventura 13.3 ont tué Commande universelle pour mon iMac 27 de pouces et mon iPad Pro qui fonctionnaient tous les deux sans problème », explique un utilisateur. « De plus, mon iMac ne peut plus être déverrouillé avec l’Apple Watch Series 6. L’iMac ne peut pas se connecter (synchroniser) avec ma montre. Merci Apple. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? », ajoute-t-il.

Une autre personne est dans une situation similaire. « J’ai le même problème. De plus, le fait de taper sur l’iPhone pour saisir du texte sur l’Apple TV ne fonctionne pas. Et mon Apple Watch ne déverrouille plus mon Mac. Handoff semble être complètement cassé en ce moment ».

Une solution temporaire existe, à savoir redémarrer ses appareils, puis désactiver et activer Handoff dans les réglages de chaque appareil. Mais le problème réapparait à partir d’un certain moment.

Si l’on en croit une fuite d’hier, Apple prépare iOS 16.4.1 et iPadOS 16.4.1. Il est possible que cette mise à jour, qui doit bientôt arriver, corrige justement le bug avec Commande universelle et Handoff.