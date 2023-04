Après bien des difficultés, pour la plupart administratives et légales, Apple va enfin inaugurer son tout premier Apple Store en Inde, un pays où les ventes de produit pommés commencent réellement à décoller, sans compter que l’Inde accueille plusieurs unités de production de fournisseurs d’Apple. Le premier Apple Store indien ouvrira donc ses portes prochainement à Mumbai, dans le complexe commercial du Jio World Drive. Déjà surnommée l‘Apple BKC, cette nouvelle boutique reprend tous les codes de design d’Apple, avec une immense façade en verre, des présentoirs en bois, et globalement le style épuré propre à la marque. Apple n’a pas encore précisé la date d’inauguration de ce premier Apple Store indien, mais l’annonce serait imminente. Histoire de patienter, la firme de Cupertino propose même une PlayList Apple Store BCK sur Apple Music ainsi qu’un joli fond d’écran.

Il se murmure qu’un second Apple Store indien, cette fois situé à New Delhi, devrait suivre l’inauguration de l’Apple BKC, mais Apple n’a encore rien officialisé. Au vu des lourds investissements d’Apple en Inde et de la croissance des ventes d’iPhone et de Mac, il ne serait de toute façon pas étonnant de voir les Apple Store pousser comme des champignons dans le pays…

