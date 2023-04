Apple vient d’annoncer les nouveautés qui vont enrichir son service Apple Arcade durant le mois d’avril. On démarre donc avec Doctor Who : An Unlikely Heist, un jeu d’aventure basé sur la série britannique culte. Le gameplay a l’air toutefois beaucoup moins prestigieux que la célèbre franchise puisqu’il s’agit essentiellement de trouver des objets cachés dans des scènes statiques (jolies mais statiques) et de participer à des mini-jeux vraiment minis. Bon. Doctor Who : An Unlikely Heist sera disponible dans Apple Arcade ce vendredi 7 avril.

What's Next on Apple Arcade: 🕵️ Doctor Who: An Unlikely Heist by @TiltingPoint

🌎 Summon Quest by @Team17

🗻 Grand Mountain Adventure+ by Toppluva

🌽 Cornsweeper by Robert Morrison Coming Soon: https://t.co/NaVX2BB6Kb pic.twitter.com/ZNnROa2VKH — Apple Arcade (@AppleArcade) April 4, 2023

Il faudra patienter deux semaines de plus pour jouer à Summon Quest, un jeu d’affrontement dans un lore d’heroic fantasy développé par Topia Studios et édité par Team 17 (Worms). C’est mignon, ça bouge bien et l’on nous annonce tout de même 60 niveaux, 3 talents par personnage ainsi que la possibilité de déverrouiller des compagnons que l’on pourra invoquer lors de combats. Peut-être une bonne surprise à venir. Summon Quest sera disponible dans Apple Arcade le 21 avril prochain.



On enchaine avec Cornsweeper, qui n’est autre qu’une version du célèbre Démineur, sauf qu’ici des pop-corns remplacent les mines! Le style graphique est minimaliste pour ne pas dire plus mais la durée de vie devrait être conséquente (70 niveaux). Cornsweeper sera disponible dans Apple Arcade le 28 avril prochain.

Le même jour, Grand Mountain Adventure fera de nouveau un détour sur iOS dans sa version +. Ce jeu de ski est un petit bijou dans son genre, et hormis les différentes épreuves (slalom, ride libre, descente, etc.) et un gameplay parfaitement calibré pour le tactile, ce qui fait ici la différence c’est une réalisation technique et graphique de haute volée, avec notamment de superbes effets de trainée de poudreuse lors des descentes.