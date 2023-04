Bundeskartellamt, à savoir l’office fédéral de lutte contre les cartels en Allemagne, a décidé de s’attarder à Apple et plus exactement à ses pratiques qui pourraient être anticoncurrentielles.

Le régulateur allemand a déclaré avoir décidé qu’Apple était d’une « importance capitale » compte tenu de sa taille et de sa portée, ouvrant ainsi la voie à une enquête potentielle sur le géant de la technologie. Selon l’autorité, Apple jouit d’une « position de force économique » sur différents marchés « qui donne lieu à un champ d’action qui n’est pas suffisamment contrôlé par la concurrence ». Le Bundeskartellamt a ajouté qu’il examinait les règles de suivi d’Apple et son framework pour le suivi des applications (App Tracking Transparency) au motif que ces règles pourraient favoriser les propres produits d’Apple et avoir un impact négatif sur d’autres entreprises.

« Avec ses produits propriétaires iOS et l’App Store, Apple occupe une position clé pour la concurrence ainsi que pour l’accès à l’écosystème et aux clients d’Apple », a déclaré Andreas Mundt, président du régulateur allemand. « Cette décision nous permet de prendre des mesures spécifiques contre les pratiques anticoncurrentielles et de les interdire efficacement ».

La semaine dernière, l’autorité a déclaré qu’elle examinait la possibilité de qualifier Microsoft d’« importance primordiale pour la concurrence sur les marchés ». Preuve qu’Apple n’est pas le seul groupe tech dans son viseur.