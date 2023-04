Le marché de la VR est-il au bord de l’effondrement ? Les ventes de casques PCVR sont atones, le PSVR 2 est un énorme flop tout comme le Meta Quest Pro, les ventes du Pico 4 seraient inférieures de 40% aux attentes, et le Meta Quest 2 lui-même commencerait dangereusement à piétiner (malgré plus de 20 millions d’exemplaires écoulés tout de même). Dans sa dernière note aux investisseurs, l’analyste Ming Chi Kuo estime même le futur casque Reality Pro d’Apple aura du mal à sauver le secteur à lui seul.

« Il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves qui permettent de suggérer que les casques AR/VR peuvent devenir le prochain produit vedette de l’électronique grand public dans un avenir prévisible » affirme ainsi l’analyste « L’annonce évènement d’Apple (du Reality Pro, Ndlr) est probablement le dernier espoir de convaincre les investisseurs que le casque AR/MR pourrait avoir une chance d’être le prochain produit vedette du marché électronique grand public ».

Pire encore pour Kuo, le marché pourrait avoir largement surestimé l’impact de la production des casques AR/VR sur la supply chain de composants optiques, laissant ainsi entendre qu’il sera difficile à court terme de faire chuter les prix (économie d’échelle) de ces mêmes composants (et donc de faire chuter les prix des casques eux-mêmes). Pour rappel, le casque Reality Pro d’Apple devrait disposer de 14 caméras/capteurs, de deux processeurs (dont un équivalent à un M2 en puissance brute), d’écrans Micro OLED 4K (pour chaque œil), de lentilles pancake, d’une batterie déportée octroyant 2 heures d’autonomie, et d’une interface et de contenus adaptés. Le prix du Reality Pro oscillerait autour des 3000 dollars et l’appareil serait dévoilé lors de la prochaine WWDC qui ouvrira ses portes le 5 juin.