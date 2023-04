À l’occasion de la sortie du film Super Mario Bros au cinéma, Shigeru Miyamoto, le créateur du célèbre plombier de Nintendo, a révélé avoir plusieurs iPhone et iPad, et estime qu’un lien peut être fait avec Apple.

Des similitudes entre Apple et Nintendo

« J’ai un iPhone pour le travail et un iPhone pour mon usage personnel, j’ai un iPad pour le travail et un iPad pour mon usage personnel », a-t-il déclaré à CNET. Le téléphone est un iPhone 13 Pro, il n’y a cependant pas d’information sur l’iPad.

D’autre part, Shigeru Miyamoto pense réellement qu’il existe une philosophie similaire entre Apple et Nintendo. « J’ai vraiment l’impression que la façon dont Apple envisage les choses et la façon dont Nintendo les aborde ont des points communs », a-t-il déclaré. Il a cité des expériences développées pour la Nintendo DS, notamment un audioguide pour le Musée du Louvre à Paris, et a ajouté que les capacités des smartphones avaient convaincu Nintendo de lancer de nouveaux jeux sur iPhone. « Un autre exemple est Pikmin Bloom, qui offre une expérience de jeu que l’on ne peut faire qu’avec un appareil que l’on a toujours sur soi ».

Certes, une expérience similaire pourrait avoir lieu avec la Switch. Mais le papa de Mario reconnaît que les possibilités de communication et le nombre de smartphones en circulation font que Nintendo a intérêt à développer des produits pour les appareils mobiles. « Du point de vue de la base d’appareils, il n’y a pas de comparaison possible entre le nombre d’appareils intelligents et le nombre de consoles ».

Mais les fans de Mario ne doivent pas s’attendre à un nouveau jeu avec le plombier sur iPhone ou les appareils Android. En effet, Shigeru Miyamoto a bien fait comprendre qu’il faudra se tourner vers la Switch pour profiter des futures aventures. « Les applications mobiles ne seront pas la principale voie d’accès aux futurs jeux Mario », a-t-il déclaré.