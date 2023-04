Les Apple Store regorgent de produits chers, avec les iPhone, Mac, iPad et plus encore. Cela attire les voleurs, qui cherchent comment obtenir un maximum d’appareils. La dernière opération en date a eu lieu à Lynnwood dans l’État de Washington aux États-Unis et a permis d’obtenir 500 000 dollars de produits Apple en passant… par la salle avec les toilettes.

Le vol a eu lieu dimanche vers 19 heures dans l’Apple Store situé dans le centre commercial Alderwood Mall. Le magasin ayant déjà fermé ses portes pour la journée, les employés n’ont eu connaissance du vol que le lendemain matin.

Les voleurs sont entrés dans l’Apple Store en faisant un trou dans le mur de la salle du magasin où se trouvent les toilettes. Ils ont d’abord pu pénétrer dans cette boutique, qui était également fermée et verrouillée à ce moment-là, en forçant la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, ils ont pu récupérer plein d’iPhone et d’autres produits, représentant plus de 500 000 dollars au total. Ils ont quitté l’établissement de la même façon qu’ils sont entrés.

À l’arrivée, les voleurs ont pu récupérer 463 iPhone, ainsi que plusieurs Apple Watch et iPad. Ils n’ont visiblement pas volé de Mac.

Selon Maren McKay, responsable de la communication au sein de la police de Lynnwood, il s’agissait d’une « opération bien organisée ». Les voleurs portaient des masques et des gants, ne laissant aucune empreinte. L’enquête est toujours en cours et la police a refusé de communiquer les images des caméras de surveillance.

Concernant les produits, Apple devrait être en mesure de les bloquer à distance. Les voleurs vont certainement les vendre à plusieurs personnes, sans préciser bien sûr que tout cela est volé et que les produits sont bloqués.