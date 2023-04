Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour STILL, le futur documentaire de la plateforme de streaming qui se focalisera sur Michael J. Fox, acteur notamment célèbre pour avoir joué Marty McFly dans la trilogie Retour vers le futur.

Le film, qui intègre des éléments documentaires, d’archives et scénarisés, raconte l’histoire de Michael J. Fox avec ses propres mots — l’histoire improbable d’un enfant de petite taille d’une base militaire canadienne qui a atteint les sommets de la célébrité dans le Hollywood des années 1980. Le récit de la vie publique de Michael J. Fox, plein de frissons nostalgiques et d’éclat cinématographique, se déroule parallèlement à son parcours privé inédit, y compris les années qui ont suivi le diagnostic de sa maladie de Parkinson, à 29 ans. Intime et réalisé avec un accès sans précédent à l’acteur et à sa famille, le programme fait la chronique des triomphes et des difficultés personnelles et professionnelles, et explore ce qui se passe lorsqu’un optimiste incurable affronte une maladie incurable.

STILL fera ses débuts sur Apple TV+ le 12 mai prochain. Il n’est pour l’instant pas précisé s’il y aura seulement une version sous-titrée ou si on peut s’attendre à une version doublée. Si c’est le cas, il sera intéressant de voir si ce sera Luq Hamet, sa voix française habituelle, ou bien quelqu’un d’autre.