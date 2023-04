Doctor Who: An Unlikely Heist (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) ne va pas révolutionner le jeu mobile. Ce jeu d’aventure et surtout d’objets cachés ressemble à un millier d’autres du même genre, mais il faut tout de même noter ici la qualité globale des graphismes et le rajout de quelques mini-jeux qui permettent de casser un peu la redondance du gameplay (trouver les objets d’une liste donnée sur un même niveau statique). Le joueur dirige ici le 13ème Docteur (une femme donc, interprétée à l’écran par l’actrice Jodie Whittaker) et une petite trame narrative tente de rehausser le tout.



Rien d’infâmant en somme, et le jeu plaira sans doute beaucoup aux fans absolus de la série britannique, mais on est tout de même assez loin de la qualité des premières salves de jeu d’Apple Arcade. Et quand on sait ce qui sort en face dans le catalogue gaming de Netflix, il y a de quoi se poser des questions sur le sérieux de l’investissement d’Apple dans le jeu vidéo mobile. Doctor Who: An Unlikely Heist est immédiatement disponible dans Apple Arcade.