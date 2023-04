Des titres du Grand Chelem à la descente aux enfers et à la prison, la vie du joueur de tennis Boris Becker n’a pas été de tout repos, une existence racontée dans le film documentaire Boom! Boom! The World vs. Boris Becker réalisé par Alex Gibney et John Battsek. Les deux réalisateurs ont eu un accès privilégié à Boris Becker pendant plus de trois ans, jusqu’à la fin avril 2022, date à laquelle il a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir dissimulé des actifs et des prêts afin d’éviter de payer ses dettes. Le film contient des documents inédits dont des entretiens avec des stars du tennis, dont John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander et Michael Stich. Boom! Boom! The World vs. Boris Becker est disponible sur Apple TV+

La seconde sortie du jour est la saison 2 de Schmigadoon!, la série de comédie musicale avec en vedette Keegan-Michael Key et Cecily Strong. Le pitch de la saison 2 le suivant : « Josh (Keegan-Michael Key) et Melissa (Cecily Strong) regrettent la magie qu’ils ont pu ressentir à Schmigadoon, et dans une tentative de retour, se retrouvent à Schmicago, le monde réinventé des comédies musicales des années 60 et 70. La nouvelle saison comprendra de nouveaux numéros musicaux originaux du co-créateur et producteur exécutif Cinco Paul, ainsi que des stars de retour Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski et Aaron Tveit avec l’ajout de Tituss Burgess et Patrick Page. »



Les trois premiers épisodes de Schmigadoon! sont disponibles sur Apple TV+.