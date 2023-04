Tokyo Dark -Remembrance (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure à l’ancienne, un point’n click mâtiné d’une direction artistique type manga du plus bel effet. Le joueur dirige les pas de la détective Ito, dont le partenaire professionnel a mystérieusement disparu. Cette version mobile d’un joli succès indé sur PC ne perd rien de son charme : la réalisation globale est de très bonne facture (belles cinématiques), la bande son est à l’avenant, quant au scénario, c’est un modèle du genre thriller noir.

Le pitch (puisque le jeu dans l’App store français affiche un descriptif… en japonais) :

« Il y a une légende urbaine au Japon qui dit que,

au plus profond des égouts de Tokyo,

il y a une porte.

Tous ceux qui entrent sont perdus à jamais…

Le partenaire du détective Ito a disparu, mais ce qui commence comme une affaire banale se transforme rapidement en un cauchemar tordu qui amène Ito à affronter son passé et à remettre en question sa propre santé mentale. Vos décisions et vos actions changent l’état d’esprit du détective Ito, ouvrant les portes à différentes possibilités alors que vous tentez de trouver votre partenaire et de comprendre le monde sombre et horrifiant qui vous entoure. »