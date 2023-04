La saison 2 de Schmigadoon! a démarré le vendredi 7 avril, et Apple met le turbo pour que cela se sache, avec notamment plusieurs extraits complets de certains des passages chantés de la série de comédie musicale. Et comme souvent, on ne peut qu’être épaté par la façon dont les acteurs de la série sortent leur couplet sans fausse note. Le vrai charme de l’Actor’s Studio !

Pour rappel, le pitch de la saison 2 : « Josh (Keegan-Michael Key) et Melissa (Cecily Strong) regrettent la magie qu’ils ont pu ressentir à Schmigadoon, et dans une tentative de retour, se retrouvent à Schmicago, le monde réinventé des comédies musicales des années 60 et 70. La nouvelle saison comprendra de nouveaux numéros musicaux originaux du co-créateur et producteur exécutif Cinco Paul, ainsi que des stars de retour Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski et Aaron Tveit avec l’ajout de Tituss Burgess et Patrick Page. » Les trois premiers épisodes de Schmigadoon! sont disponibles sur Apple TV+.



Apple TV+ nous livre aussi une sorte de featurette éducative sur Jane, sa prochaine série animalière qui cible avant tout les enfants. Ainsi apprend-on « 11 faits marrants » sur l’ours polaire, qui n’est donc pas vraiment blanc (sa peau est noire et ses poils transparents reflètent la lumière, qui a des coussinets aux pieds pour ne pas glisser sur la glace, et qui se lave en se roulant dans la neige (entre autres…). La série Jane sera disponible dans Apple TV+ ce vendredi 14 avril.