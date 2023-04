La filiale irlandaise d’Apple basée à Cork est la principale caisse d’enregistrement des énormes profits du californien. Ce fut encore vrai l’an dernier puisque la filiale de Cork a enregistré des profits opérationnels (avant taxe) de 69,3 milliards de dollars (63,5 milliards d’euros), soi une croissance de 2% par rapport à 2021.

Pour l’exprimer autrement, Apple Operations International Ltd (la filiale irlandaise d’Apple et les autres filiales) a réalisé des profits journaliers de 190millions de dollars sur les 11 mois courant jusqu’au 24 septembre 2022 ! Apple Operations International Ltd emploie 56 639 personnes, dont plus de 6000 en Irlande. C’est 4000 salariés de plus qu’en 2021. Cette masse salariale coûte annuellement à Apple 6,33 milliards de dollars. Tout de même…

Les résultats de la division irlandaise d’Apple montrent à quel point la firme de Cupertino réalise désormais une très grosse part de ses profits en dehors du territoire américain, et ce même si les ventes d’iPhone sont au plus haut aux Etats-Unis (Apple y détient 50% de Pdm sur le marché du smartphone).